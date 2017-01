15.07.2016 - 14:16 Uhr

Beim Wolters Cup in Rothemühle kam es am Donnerstagabend zum Spitzenspiel der Gruppe A zwischen der Freien Turnerschaft und Lupo Martini Wolfsburg. Mit 3:1 gewann der Aufsteiger aus Wolfsburg in einem guten Spiel mit vier wunderschönen Toren.